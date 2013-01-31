Власенко говорит, что его счета проверяет НБУ
21:44, 31 января 2013Политика
1127 0
Депутат от "Батькивщины", защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявляет, что его счета в банках проверяют.
Власенко говорит, что НБУ его проверяет
Об этом он написал в сети Facebook.
"У меня по решению Печерского суда, две недели назад НБУ сделал запрос по всем банкам Украины о наличии счетов с 1812 года, депозитных договоров и абонентских ячеек. И наплевать им на закон и приватность!", - цитирует депутата Украинская правда.
"Узнал об этом случайно", - добавил он.
Как известно, 21 января Власенко заявил, что власть собирается его арестовать в ближайшие 10 дней.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter