Власенко говорит, что его счета проверяет НБУ

Об этом он написал в сети Facebook.

"У меня по решению Печерского суда, две недели назад НБУ сделал запрос по всем банкам Украины о наличии счетов с 1812 года, депозитных договоров и абонентских ячеек. И наплевать им на закон и приватность!", - цитирует депутата Украинская правда.

"Узнал об этом случайно", - добавил он.

Как известно, 21 января Власенко заявил, что власть собирается его арестовать в ближайшие 10 дней.