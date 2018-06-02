Неделя в цифрах

1 год ограничения свободы дал Заречный суд Сум не судимому ранее 23-летнему Владимиру Никоненко за размещение 45 граффити с изображением лица человека с простреленной головой, похожего на Президента Украины.

1,8% составил спад промпроизводства Украины в 2012 году по данным Государственной службы статистики Украины.

2-ое местопо уровню смертности в мире занимает Украина (по данным на июль 2012 года). Об этом сообщается в докладе ЦРУ. Согласно печальному рейтингу, количество смертей на 1000 населения в Украине составляет 15,6 человек. Лидером рейтинга названа Южная Африка – 17 смертей на 1000 человек.

5, а, максимум, – 8 лет лишения свободы предлагают давать оппозиционеры за «кнопкодавство». Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность (срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет) за голосование чужой картой, зарегистрировали лидеры трех оппозиционных фракций ВРУ.

8 человек в возрасте от 17 до 25 лет были госпитализированы с огнестрельными ранениями в результате кровавой расправы, устроенной 22-летним парнем в помещении кафе в одном из поселков Владимирецкого района. Через окно молодой человек открыл огонь по посетителям. На данный момент он задержан и содержится в СИЗО.

8,7 составит курс украинской гривны по отношению к доллару США в 2013 году. Об этом сказано в докладе Всемирного банка о перспективах развития мировой экономики. Вместе с тем, в 2014 г., по данным Всемирного банка, начнется постепенное укрепление национальной валюты – до 8,6 грн за доллар. Прогнозный курс доллара в 2015 году составит 8,4 грн за доллар

11 лет тюрьмы получил каждый из двух мариупольских предпринимателей за изнасилование и развращение несовершеннолетних, изготовление и сбыт порнографии, содержание мест разврата. 51-летний и 56-летний жители Мариуполя на протяжении двух лет содержали комнату в ночном клубе, где занимались развращением несовершеннолетних. За время преступной деятельности осужденных в этой комнате побывало около 200 девочек возрастом от 11 до 15 лет.

16 врачей ЦКБ “Укрзализныци”, в которой проходит лечение осужденная Ю. В. Тимошенко, объявили молчаливую забастовку. По словам заведующего реанимационным отделом Юрия Федорова, врачи протестуют против ситуации, сложившейся в медицинском учреждении в связи с постоянными визитами к Ю.Тимошенко народных депутатов и других посторонних лиц.

19 лет было жительнице Запорожья, которая застрелилась на днях в Киеве около 5 утра. Тело девушки нашли подруги в квартире на улице Городецкого рядом с пистолетом. Ведется следствие.

23 человека госпитализированы, а четверо погибли в результате жуткой аварии во Львовской области: пассажирский рейсовый автобус, который следовал по маршруту „Тернополь-Червоноград”, совершил столкновение с грузовым автомобилем „Рено”. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

79-е место заняла Украина среди 123 стран в "Индексе свободы", составленном канадским исследовательским институтом Фрейзера. По подсчетам авторов рейтинга, Украина набрала в общей сумме 7,5 балла, расположившись между Замбией и Руандой. Самой свободной в мире страной, по версии авторов "Индекса", является Новая Зеландия.

88% премии добавил председателям парламентских фракций председатель Верховной Рады Владимир Рыбак. Соответствующее постановление №302 было опубликовано 14 января.

108 украинцев претендуют на 10 рабочих мест в Украине, как сообщает Государственная служба статистики по результатам декабря 2012 года. В целом, количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре 2012 г. выросло по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,2% и составило 1,8% к общему количеству трудоспособного населения.

178 человекпогибло с начала года в Украине в результате пожаров, в результате ДТП – 124 человека. Также, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года произошло 1828 пожаров и 820 дорожно-транспортных происшествий

211 дел проиграла Украина за один день в Европейском суде по правам человека. Теперь стране придется выплатить из бюджета за некомпетентность своих судов компенсаций на рекордные 11,7 миллионов гривен.

2600 волков осталось в Украине, по данным Киевского эколого-культурного центра. Экологи уверены, что популяция животных стремительно сокращается в результате безнаказанной круглогодичной охоты.

12 000 гривен личных средств потратил на ремонт со сносом стены в своем служебном кабинете в помещении Верховной Рады первый вице-спикер парламента коммунист Игорь Калетник. Ремонт за свой счет в парламентских кабинетах сделали еще несколько депутатов, среди которых и оппозиционеры.

37 000 000 гривен не хватает на проведение внешнего независимого оценивания в 2013 году. По словам директора Украинского центра оценивания качества образования Ирина Зайцевой, в бюджете сейчас заложено для этих целей 113 миллионов гривен, а нужно не меньше 150.

5 800 000 000 долларов (около 46 500 000 000 грн) Украина должна вернуть Международному валютному Фонду в 2013 году. В 2012 году выплаты Украины МВФ составили 3,74 млрд долларов по текущему курсу, что стало рекордом за всю историю взаимоотношений с фондом с 1994 года.

15 000 000 000 долларов (более 120 000 000 000 грн) нового кредита намерен добиться у Международного валютного Фонда первый вице-премьер-Украины Сергей Арбузов. Миссия фонда для обсуждения условий новой программы сотрудничества должна прибыть в Киев 24 января. Как известно, предыдущая программа stand by с МВФ была открыта в конце июля 2010 года, однако страна смогла получить лишь два транша (1,89 млрд долл. и 1,5 млрд долл.) и с весны 2011 года программа была заморожена из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

33 000 000 000 кубометров газа, по предварительным данным, продал Украине в 2012 году российский газовый монополист «Газпром».

Об этом сообщает Reuters и ряд российских информационных агентств, цитирующих заместителя директора департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Виктора Валова. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа. Действующий долгосрочный контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

∞ (бесконечное) количество лет грозит Юлии Тимошенко за организацию убийства народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году. По словам генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, расследование этого уголовного дела уже завершено и материалы досудебного следствия свидетельствуют о том, что Ю. Тимошенко действительно заказала это убийство вместе с Павлом Лазаренко.

Анастасия Береза