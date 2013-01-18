В ужасном ДТП на Львовщине с четырьмя погибшими пострадали еще 23 человека

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины в Львовской области Павел Василенко, по состоянию на 13.25 18 января, в медицинские заведения города Броды с травмами разной степени тяжести уже госпитализированы 23 человека.

„На данное время 23 пассажира автобуса госпитализированы в больнице города Броды. 8 человек, которые находились в пассажирском автобусе, и не получили телесных повреждений и отказались от госпитализации, сотрудники МЧС уже доставили на железнодорожный вокзал города Броды, чтобы они имели возможность добраться до места назначения. Информация о возрасте пострадавших и есть ли среди них дети – уточняется. Также уточняется информация относительно лиц, которые находились в грузовике”, - отметил П.Василенко.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование, выясняются все обстоятельства ДТП. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС в Львовской области.

Как сообщал УНИАН, 18 января в Бродовском районе Львовской области около 11.20, на объездной дороге города Броды пассажирский рейсовый автобус, который следовал по маршруту „Тернополь-Червоноград”, совершил столкновение с грузовым автомобилем „Рено”. По данным Управления ГАИ в Львовской области, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.