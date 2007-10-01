Киевсовет ”под шумок” оформил за сегодня более 400 земельных вопросов

Депутаты Киевского городского совета, без участия фракций БЮТ, Партии регионов и депутатской группы Кличко, поддержали сегодня почти все земельные вопросы, которых было внесено в повестку дня сессии более 400.

Как передает корреспондент УНИАН, почти все эти вопросы принимались без докладов и пояснений, лишь по номеру в повестке дня и “ключевым” словам из названия соответствующего проекта решения, которые озвучивались секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ.

Среди вопросов, которые получили проходное количество голосов, в частности, изменение целевого назначения для возможности дальнейшей застройки (перевод из территорий зеленых насаждений в зону жилой застройки и внесение соответствующих изменений в программу комплексного развития зеленой зоны Киева) более 7 га земель на ул. Приречной возле залива Собачье устье в Оболонском районе. На той же улице Приречной отведен очередной участок земли под строительство жилищно-торгово-развлекательного комплекса. На острове Жуков передан еще один земельный участок, но из-за отсутствия документов, неизвестно какой площади, ООО “Оздоровительный центр “Сесиль” для “обустройства реабилитационно-оздоровительного центра с зоной отдыха”. В Конче-Заспе на Столичном шоссе депутаты отвели земельный участок ООО “Компания “Гритис” для “строительства, эксплуатации и обслуживания дошкольного заведения”; в Пуще-Водицком лесничестве на ул. Лесной члены Общественной организации “Садовое общество “Пуща-Водица” получили согласие от депутатов Киевсовета на осуществление индивидуального строительства. В Кадетском Гаю в Соломенском районе столицы Всеукраинскому профессиональному союзу работников органов государственной налоговой службы передан земельный участок для строительства жилищно-офисного комплекса с объектами социального назначения.

Кроме того, отдельными большими блоками были рассмотрены 16 пунктов повестки дня, и депутаты Киевсовета проголосовали за отвод земельных участков отдельным гражданам. В целом таких позиций было, согласно обнародованным номерам кадастровых дел, около 250.

Еще более трех десятков вопросов, из которых подавляющее большинство касалось земли, были внесены на рассмотрение депутатов с голоса представителями различных фракций, которые принимали участие в работе сессии.

Повесткой дня сегодня также предусматривалось принять решение относительно продажи 8 земельных участков. Однако в ходе сессии были проголосованы 7 вопросов, один был снят. В то же время, из-за отсутствия соответствующих проектов решений 5 из 7 проголосованных решений, информация об общей сумме средств, которые должны поступить от этого в бюджет города, и об общей площади проданных столичных земель осталась закрытой.

В целом, на сегодняшней сессии депутаты Киевсовета рассмотрели около 600 вопросов.

В то же время, 16 из 18 вопросов раздела “Разное” были перенесены на следующее заседание сессии, которое запланировано на 25 октября согласно распоряжению Киевского городского председателя.

Два вопроса этого раздела депутаты согласились проголосовать, но приняли лишь один из них, причем лишь после повторного голосования. Это вопрос об утверждении условий конкурса по привлечению инвесторов к реставрации Башни №4 Национального историко-архитектурного музея “Київська фортеця”.

В то же время, депутаты не поддержали предложение председателя правления ЗАО «Киевэнергохолдинг», депутата от «ГАК» Юрия БОНДАРЯ по поводу компенсации предприятиям «Киевэнерго» и «Киевгаз» в связи с разницей в тарифах и на закупку газа.

Как сообщал УНИАН, депутаты фракций БЮТ, Партии регионов и группы Кличко не принимали сегодня участие в голосовании и работе сессии Киевсовета. В то же время, они пытались блокировать работу сессии Киевсовета, чтобы не допустить принятие решений с помощью манипуляций с депутатскими карточками.

По словам В.КЛИЧКО, из 600 вопросов повестки дня сегодняшней сессии Киевского городского совета около 400, которые носят земельный характер, внесены без проектов решений. «Эта сессия сделана специально для того, чтобы провести эти вопросы “под шумок” выборов в ВР», - сказал В.КЛИЧКО.