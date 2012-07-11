Украинские врачи хотят услышать от немцев, почему не удается вылечить Тимошенко

Группа украинских врачей выступила с заявлением, в котором они выразили недоумение отсутствием позитивных изменений в состоянии здоровья экс-премьера Юлии Тимошенко.

«Немецким врачам не удается вылечить Юлию Тимошенко в течение длительного времени. И им нужно дать отчет об этом не только пациенту, но и объяснить публично, в том числе - медицинской общественности Украины », говорится в заявлении.

Врачей клиники «Шарите» призывают к диалогу, а также напоминают, что украинские врачи из Харькова обратились к немецким коллегам с предложением провести всесторонний медицинский консилиум, на котором выяснить принципы, методику, пути лечения пациентки, а при необходимости предоставить консультативно-совещательную помощь .

«Мы, как и другие врачи, желаем Юлии Тимошенко скорейшего выздоровления. Но не можем стоять в стороне событий, затрагивающих честь и достоинство украинских врачей. Юлия Тимошенко не доверила следить за своим здоровьем украинским врачам. Она имеет на это право. Насколько этот поступок достоен - не нам судить, а гражданам.

Задача врачей - лечить больных, следуя клятве Гиппократа. Уверены, что наши коллеги из клиники «Шарите» исповедуют те же принципы. Их репутация слишком дорога, чтобы ею расплачиваться за желание одного человека «быть больным», говорится в заявлении.

Под документом в частности стоят фамилии академиков Дмитрия Заболотного, Евгения Педаченко, Виталия Цимбалюка, профессора Василия Корнацкого.