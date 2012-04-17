Азаров просит Евросуд признать дело Луценко неприемлемым к рассмотрению

Правительство Украины попросило Европейский суд по правам человека признать дело бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко против Украины неприемлемым для рассмотрения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня во время слушаний в палате Европейского суда по правам человека уполномоченный правительства Украины Валерия Лутковская.

«Правительство просит суд установить, что не было нарушений по этому делу», - сказала она.

По словам В.Лутковской, во время избрания меры пресечения для Ю.Луценко национальные украинские суды исходили из очевидности совершенного им преступления и возможности давления со стороны Ю.Луценко на свидетелей и исполнять надлежащие процедурные требования.

«Суд нашел, что другие процедурные меры не могли обеспечить надлежащее процедурное поведение заявителя», - отметила В.Лутковская.

Она также подчеркнула, что Ю.Луценко, по убеждению украинского правительства, не использовал всех возможных средств обжалования своего досудебного заключения.

«Поэтому это дело должно быть признано неприемлемым для рассмотрения», - отметила В.Лутковская.

Она также подчеркнула, что в уголовных делах, возбужденных в Украине в отношении бывшего министра внутренних дел, нет никаких признаков политического давления.

При этом, как отметила В.Лутковская, в своем первом представлении Ю.Луценко ничего не говорил о политических мотивах его преследования, отметив такие мотивы лишь в представлении в Евросуд с просьбой о предоставлении его делу приоритетного статуса.

«Правительство считает, что содержание Ю.Луценко под стражей было оправданным», - отметила В.Лутковская.

В своем обосновании уполномоченный украинского правительства также напомнила дело «Ходорковский против России», в котором Европейский суд по правам человека установил право на предварительное заключение при относительно низкой презумпции (предположение о наличии или отсутствии определенных фактов – УНИАН).

По словам В.Лутковской, при избрании меры пресечения в отношении Ю.Луценко было очевидным совершение им преступления и был потенциальный риск его давления на свидетелей.