Партия регионов поручила сделать обращение к народу ”новобранцам”

11 сентября в 13:00 в пресс-центре Партии регионов (конференц-зал кино-центра «Зоряный» по адресу: г. Киев, ул. Московская, 31/33), состоится брифинг, в ходе которого Партия регионов обратится к украинскому народу с политическим обращением.

По информации пресс-службы Партии регионов, в брифинге примут участие кандидаты в народные депутаты от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ и Валерий КОНОВАЛЮК.

Аккредитация проводится на месте - при наличии журналистских удостоверений.