Януковича во Львове ждут Платини, Femen и творческая интеллигенция

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, В.Янукович и президент УЕФА Мишель Платини примут участие в открытии обновленного терминала аэропорта “Львов” и проведут рабочую встречу.

Как сообщил на брифинге председатель Львовской ОГА Михаил Костюк, М.Платини прибывает во Львов 11 апреля вечером и проведет совещание по подготовке города к Евро-2012.

Планируется, что В.Янукович прибудет во Львов в первой половине дня, а после завершения мероприятий в аэропорту „Львов” под его председательством состоится совещание по вопросам подготовки к подаче заявки на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Украине.

Также запланирована встреча главы государства с представителями творческой интеллигенции Львовской области.

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Как стало известно УНИАН, В.Януковича во Львове намерены встретить своей акцией представительницы движения FEMEN, а также представители оппозиционных политических сил, которые вошли в состав Комитет сопротивления диктатуре Львовской области.

Представители львовского КСД намерены встретить главу государства возле аэропорта театрализованным флеш-мобом, в котором „покажут отношение галичан к деятельности Кабинета министров и львовского губернатора”.

В свою очередь, начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Александр Рудяк на пресс-конференции отметил, что у милиции достаточно сил, чтобы отреагировать на какое-либо нарушения общественного порядка во время пребывания Президента во Львове.