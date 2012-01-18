Замминистра отрицает введение Тимошенко опасного снотворного

Снотворный препарат – «Гамма-оксимасляная кислота» осужденной экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО не назначался.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила первый заместитель министра здравоохранения Украины, руководитель комиссии врачей Минздрава Раиса МОИСЕЕНКО.

Она отметила, что в первичной медицинской документации о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО нет показаний для применения этого препарата.

«Не было установлено не то что оснований, но и неоснований для назначения такого препарата как «Гамк», который указывается профессором ПОЛИЩУКОМ (экс-министр здравоохранения Николай ПОЛИЩУК – УНИАН)», - сказала Р.МОИСЕЕНКО.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявлял, что 6 января Ю.ТИМОШЕНКО после приема якобы лекарств от ОРВИ потеряла сознание. По его словам, врачи более двух часов не могли вывести ее из критического состояния. В свою очередь в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы заявили, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО удовлетворительное и она находится под постоянным наблюдением медработников пенитенциарной службы и Министерства здравоохранения.

16 января экс-министр здравоохранения Н.ПОЛИЩУК, говоря об инциденте с потерей сознания, отметил, что если человек в течение трех месяцев принимает обезболивающие препараты для снятия боли в спине, это может вызвать анафилактоидную реакцию, следствием которой является потеря сознания.

В то же время, по словам врача, есть подозрение, что Ю.ТИМОШЕНКО вводился снотворный препарат – «Гамма-оксимасляная кислота».

Н.ПОЛИЩУК отметил, что вводить этот препарат без наблюдения врача нельзя, поскольку он имеет снотворный эффект и может вызвать нарушение дыхания.

Экс-министр также отметил, что у него вызывают удивление советы врачей для Ю.ТИМОШЕНКО больше двигаться и заниматься лечебной физкультурой, невзирая на боль в спине.

«Двигаться нельзя, пока не будет снята боль в спине», - сказал он.