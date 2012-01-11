Азарова забросали письмами: «Меня зовут Вася, возьмите меня на работу»

Премьер-министра Николая Азарова "забросали письмами" сотни людей, ищущие работу. В правительстве посоветовали не забывать, что претенденты на государственную службу должны иметь высшее образование, сообщает ТСН.

"На почту Премьер-министра пришло несколько сотен писем, но лишь к нескольким из них были прикреплены резюме. В основном люди писали что-то, а-ля:" Меня зовут Вася, мне 20 лет, возьмите меня на работу". Понятное дело , такие просьбы остались без ответа", - написала на странице Азарова в Facebook главный специалист в департаменте информации Кабинета министров Светлана Прядко.

В связи с этим она обратилась ко всем претендентам с просьбой кроме краткой информации о себе отправлять и прикрепленные резюме.

"При этом, не забывайте, что госслужба предполагает наличие высшего образования", - подчеркнула Прядко.

Напомним, во время одного из он-лайн диалогов перед новогодними праздниками Азаров предложил людям, которые ищут работу, передавать информацию о себе на его почту (pm1@kmu.gov.ua), чтобы сведения были внесены в госреестр. И при наличии соответствующих вакансий люди могли бы получить работу.