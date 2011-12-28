Добкин: вся страна платит за необдуманное решение одного человека

Заложенная в государственном бюджете высокая цена на газ негативно отразится на реализации местных программ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом в эфире программы областного радио «Обратная связь» заявил председатель Харьковской ОГА Михаил ДОБКИН.

Он подчеркнул, что защищенными статьями бюджета являются заработная плата и оплата энергоносителей. Следовательно, цена 416 долларов за 1 тыс. куб. м газа будет отрывать от областного бюджета «колоссальные средства», которые можно было бы направить на региональные программы в гуманитарной сфере и здравоохранении.

М.ДОБКИН заметил, если цена газа будет уменьшена, то средства, которые при этом высвободятся, будут направлены на развитие региона.

«Сегодня вся страна является заложником одной-единственной подписи, которая была поставлена под газовыми соглашениями. Это решение было принято абсолютно не в интересах Украины, и за него сегодня расплачивается вся страна, все без исключения территориальные общины. И те, кто поддерживает ныне действующую власть, и те, кто находится в оппозиции, – все сегодня платят за необдуманное решение одного человека», – сказал М.ДОБКИН.