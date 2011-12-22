Нардеп считает, что Москва намерена устроить Киеву второй газовый блиц-криг

Принятие правительством проекта бюджета со старой ценой на газ свидетельствует о том, что Россия уже не пойдет на уступки Украине в газовом вопросе.

Такое мнение высказал в эфире «5 канала» народный депутат от «Нашей Украины» Виктор МАТЧУК, сообщает пресс-служба депутата.

«Еще утром в среду у Николая АЗАРОВА были надежды, что будут достигнуты какие-то договоренности по газу. А уже ближе к вечеру стало понятно – Россия на уступки не пойдет и, к сожалению, нужно принимать ту цену на газ, которая есть», - сказал он.

Депутат также отметил, что причины газовых неудач Украины кроются не только в соглашениях, которые когда-то заключила Юлия ТИМОШЕНКО, а «в той легкости, с которой были заключены Харьковские соглашения в прошлом году».

«Россия помнит, как легко она тогда достигла своей стратегической цели. И она не понимает, почему не может повторить тот блиц-криг. Поэтому сейчас она будет додушивать, будет додавливать», - убежден В.МАТЧУК.

При этом нашеукраинец не согласился с мнением премьера России Владимира ПУТИНА о том, что Украина «пьет кровь» у России.

«Ситуация перевернута с ног на голову. Потому что именно Россия через Газпром высасывает соки из Украины. Украина является наибольшим потребителем российского газа. Мы потребляем газа больше, чем Германия и Польша. И тем не менее, мы платим самую высокую цену за российский газ», - заметил он.