Ландика оставили под стражей

Судья Ленинского районного суда Луганска Елена ПОПОВА не удовлетворила ходатайство адвокатов депутата горсовета Романа ЛАНДИКА об изменении ему меры пресечения с содержания по стражей на подписку о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшнее заседание суда по делу Р.ЛАНДИКА, обвиняемого в избиении девушки Марии КОРШУНОВОЙ, завершилось.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК из бил М.КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил под стражей депутата Луганского городского совета Р.ЛАНДИКА до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.