В Печерский суд сегодня пустят вдвое меньше журналистов

Доступ журналистов в судебный зал Печерского районного суда г. Киева на заседание по уголовному делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО сегодня будет ограничен.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в зал судебного заседания будут допущены только 40 представителей СМИ.

«Количество журналистов сегодня будет ограничено из-за отсутствия свободных мест. Вчера в судебном зале были зарегистрированы 80 работников СМИ», - сказал представитель судебной милиции «Грифон», который на входе в Печерский райсуд регистрирует журналистов, желающих пройти в зал суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 сентября, в Печерском суде продолжится рассмотрение уголовного дела экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Накануне в суде начались судебные дебаты сторон по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

Первой выступала сторона государственного обвинения. Прокурор в своем выступлении попросил суд назначить Ю.ТИМОШЕНКО наказание в виде лишения свободы на 7 лет без дальнейшего права занимать государственные должности на протяжении трех лет.