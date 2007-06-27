Кириленко обещает однопартийцам серьезный и неудобный разговор

Лидер партии “Народный Союз “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает необходимым обновление партийных списков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня во время встречи с ведущими англоязычными журналистами и политологами, организованной Фондом Зайделя.

“На нас ожидает серьезный разговор, который будет неудобным для некоторых, но мы должны прийти к обновлению списков”, - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО также выразил убеждение в том, что, если и оппоненты “Нашей Украины” также пойдут путем обновления предвыборных партийных списков, тогда в Верховной Раде может собраться команда профессионалов от политики, которые смогут сосредоточиться на написании законов.