Кириленко обещает однопартийцам серьезный и неудобный разговор
14:29, 27 июня 2007Политика
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Лидер НСНУ находится в Брюсселе
Лидер партии “Народный Союз “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает необходимым обновление партийных списков.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня во время встречи с ведущими англоязычными журналистами и политологами, организованной Фондом Зайделя.
“На нас ожидает серьезный разговор, который будет неудобным для некоторых, но мы должны прийти к обновлению списков”, - сказал он.
В.КИРИЛЕНКО также выразил убеждение в том, что, если и оппоненты “Нашей Украины” также пойдут путем обновления предвыборных партийных списков, тогда в Верховной Раде может собраться команда профессионалов от политики, которые смогут сосредоточиться на написании законов.
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