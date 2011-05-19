Чорновил подозревает, что СБУ реализовала российский сценарий

Первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Тарас ЧОРНОВИЛ уверен, что Служба безопасности Украины реализовывала российский сценарий, высылая с Украины чешских дипломатов.

Об этом народный депутат рассказал в интервью LB.ua.

«За шпионским скандалом с высылкой чешских дипломатов из Украины стоит «кремлевский квартет», членом которого является глава СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ", - считает он.

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что информация, которую представила СБУ, вызывает у него колоссальное подозрение в том, что это полностью политическая акция, а не шпионский скандал. «Во-первых, время, когда это все случилось: сразу после форума, который провел ДАНИЛИШИН (бывший министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН - УНИАН). Второй момент: то, что это было озвучено на пресс-конференциях и предано огласке, обычно такое происходит очень спокойно и тихо. Это не первый дипломат, который был выслан из Украины, но всегда это делается спокойно и тихо: вызывают посла, вручают ему ноту о том, что такие-то люди нарушают статус дипломатического работника и согласно Венской конвенции должны покинуть территорию Украины. Те люди покидают страну, приезжают новые и спокойно работают», - отметил депутат.

Он убежден, что в данном случае сознательно раскручивался скандал.

«Мне приходилось встречаться с чешским военным атташе, я знаю его как спокойного адекватного человека, который в целом интересуется событиями в военной сфере. И меня он расспрашивал о моей позиции, позиции разных фракций по отношению к НАТО. То есть о том, что имеет открытую информационную составляющую», - рассказал депутат.

У Т.ЧОРНОВИЛА вызывают сомнения и доказательства шпионской деятельности, предоставленные СБУ. «Нам показан список раскрытых секретов, часть которых – это рекламный буклет одного из украинских самолетов. Такие рекламные буклеты раздаются на выставках, и наверняка были получены именно там. Кроме того, СБУ сообщает, что были рассекречены секретные характеристики танка, но подали фотографию танка совершенно другой модификации. Ясно, что СБУ не собиралось подтверждать факт шпионажа», - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.

Отвечая на вопрос, зачем СБУ провоцировать скандал и идти на очевидное ухудшение отношений с одной из соседних стран, депутат напомнил, что комиссар по вопросам расширения и политики соседства Евросоюза Штефан ФЮЛЕ является представителем Чехии. «Это все вкладывается в схему, аналогичную той, которая была реализована перед визитом ЯНУКОВИЧА в Берлин. Накануне визита СБУ, например, запретила въезд в Украину руководителю одного из немецких фондов Нико ЛАНГЕ. Чем, фактически, визит был сорван. Когда ЯНУКОВИЧ приехал, там говорили только о политике, а не о транзите энергоносителей», - подчеркнул он.

«У меня есть подозрение, что это странная игра СБУ, организованная Россией. Я не раз уже говорил о «кремлевском квартете», членом которого является В.ХОРОШКОВСКИЙ», - отметил депутат.

Представитель Комитета ВР по иностранным делам обратил внимание, что с украинской стороны заблокирован сейчас ответ о назначении нового посла Чехии в Украине, а скоро закончится аккредитация временно исполняющего обязанности временного поверенного. По его словам, это свидетельствует о том, что кто-то решил отработать серьезный дипломатический скандал, когда Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ проводят серьезные переговоры касательно евроинтеграции. «Я считаю, что этот скандал выходит далеко за границы Украины, и СБУ играет не на пользу своему государству. Это мое личное впечатление от того, что я вижу, исходя из принятой международной практики», - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.

«Нервозная реакция Чехии связана не только с конкретной высылкой, а с тем, что с июня будет заблокирована работа дипломатического представительства Чехии в Украине, по вине украинской стороны. Это все в итоге может привести к разрыву дипломатических отношений с Чехией. Играть в такие игры со страной, членом Евросоюза нельзя, так как напомню: важные для Украины вопросы по кооперации, евроинтеграции и другие, принимаются в Евросоюзе консенсусом. Так что портить отношения с Чехией может только откровенный провокатор, который работает на третью сторону», - отметил он.