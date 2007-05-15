Турчинов: Партия регионов должна преодолеть зависимость от СПУ и КПУ

Один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что если Партия регионов придерживается своего слова, то она должна выйти на голосование по необходимым для проведения выборов решениям независимо от позиции Социалистической и Коммунистической партий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам по окончании заседания рабочей группы по подготовке документов, необходимых для проведения внеочередных парламентских выборов.

А.ТУРЧИНОВ сказал, что сегодня состоялось последнее заседание рабочей группы и, по его мнению, всех наработанных и согласованных группой решений достаточно для принятия решений уже в парламенте.

По его словам, рабочая группа выполнила свои главные функции. А.ТУРЧИНОВ сказал, что завтра состоится заседание с участием Президента и премьер-министра, во время которого должна быть поставлена точка в переговорном процессе.

Вместе с тем А.ТУРЧИНОВ, говоря о позиции СПУ и КПУ, добавил, что она заключается в блокировке внеочередных выборов каким-либо образом. А.ТУРЧИНОВ также отметил, что затягивание переговорного процесса приводит к тому, что выборы могут быть назначены на период разгара отпускного сезона, что невыгодно ни одной политической силе. Поэтому, по словам одного из лидеров БЮТ, завтра может быть названа или компромиссная дата выборов, которая должна быть не позже начала июля, или они должны состояться в соответствии с указом Президента 24 июня.