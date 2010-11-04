Пшонка прогнозирует раскрытие дела об исчезновении Климентьева

Кандидат на должность генерального прокурора Украины Виктор ПШОНКА прогнозирует успешное раскрытие дела об исчезновении харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА – главного редактора газеты Новый стиль».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПШОНКА сказал на заседании парламента, отвечая на вопросы народных депутатов.

Он напомнил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело об исчезновении журналиста, и его расследование продолжается.

«В городе Харьков работает сильная следственно-оперативная группа из руководителей МВД, из центрального аппарата и центрального аппарата Генпрокуратуры», - сказал В.ПШОНКА.

Он отметил, что уголовное дело «расследуется профессионально и, я думаю, что будет успех по раскрытии этого преступления».

«Но, поверьте, там есть многие версии, и они отрабатываются, и для этого нужно время», - добавил В.ПШОНКА.

Как сообщал УНИАН, жена В.КЛИМЕНТЬЕВА сообщила об исчезновении мужа 12 августа. В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» в неизвестном направлении. Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, плававшей на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однако министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что найденный телефон не принадлежит исчезнувшему, его собственностью является лишь сим-карта.

По словам А.МОГИЛЕВА, следствие рассматривает около 10 версий исчезновения журналиста.

Газета «Новый стиль» существует с 2004 года, с тех пор вышло 76 номеров. Печать газеты осуществлялась за средства главного редактора. Основное направление деятельности журналистов «Нового стиля» – расследование нарушений прав граждан чиновниками, правоохранителями и судьями.