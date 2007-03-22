Глава Харьковской ОГА отменил аккредитацию как таковую

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ дал поручение отделу по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью отменить аккредитацию журналистов при областной государственной администрации.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА, отныне творческие и технические представители СМИ смогут попасть в помещение облгосадминистрации на все мероприятия при предъявлении служебного удостоверения, которое подтверждает их принадлежность к средствам массовой информации.

Как заявил А.АВАКОВ, такие меры предприняты для обеспечения законных прав журналистов и общественности на свободное, беспрепятственное и своевременное получение информации о деятельности органов государственной власти и обеспечения открытости власти.

«В демократическом государстве законодательство и нормы морали предусматривают, что журналист, если у него есть такое желание, должен знать о деятельности власти все, кроме той информации, которая касается государственной тайны», - сказал А.АВАКОВ.

«Следовательно, - отметил губернатор, - никаких ограничений для представителей СМИ при сотрудничестве с облгосадминистрацией не будет».

По данным пресс-службы, сегодня при Харьковской облгосадминистрации аккредитовано около 220 журналистов и технических представителей СМИ.