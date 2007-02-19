Ющенко посоветовался о Конституции с Плющом, Кравчуком, Хмарой, Шухевичем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает возможности всенародного референдума об изменениях в Конституцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время встречи с Героями Украины.

В частности, говоря о политической стабильности, глава государства отметил: «Мне жаль, что украинское правительство и парламент недооценивают ее роль». По его словам, неотложные сегодня дискуссии вокруг таких прагматичных вопросов, как реформа медицины, ЖКХ, развитие образования и науки или экономический рост, подменяются дискуссиями вокруг властных полномочий и политических противостояний. По убеждению Президента, причина такой нестабильности - непродуманные изменения в Конституцию, принятые без должного обсуждения.

Президент подтвердил свою позицию, что оптимальный выход из этой ситуации – формирование единой конституционной комиссии, которая выработает согласованные предложения изменений в Основной Закон. «По моему мнению, лучшая логика такова: сформировать конституционную комиссию с привлечением политических сил, органов власти, общественных инициатив», сказал он. Эта комиссия будет работать над разработкой соответствующих предложений, которые глава государства внесет в Верховную Раду. Там, согласно законодательству, рассмотрением и процедурой принятия этих предложений займется соответствующая парламентская комиссия. «Хочу отметить, что в парламенте Украины при любых обстоятельствах конституционная комиссия будет создаваться», - отметил В.ЮЩЕНКО.

В своем выступлении бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК отметил, что изменения в Конституцию Украины в 2004 году не прошли через этап дискуссий и компромисса даже на уровне политических элит, не говоря об обществе. Потому конституционный процесс 2007 года должен быть максимально публичным и, в то же время, консолидированным.

В свою очередь народный депутат Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ отметил, что будущие изменения в Конституцию должны пройти этап всенародного обсуждения.

Иван ПЛЮЩ призвал собравшихся признать за Президентом инициативу созыва конституционной комиссии и поручить именно главе государства вносить законопроекты об изменениях в Конституцию, которые будут наработаны комиссией.

Кроме политических вопросов, на встрече также речь шла о развитии промышленности, усилении государственного внимания к вопросам образования, науки и технологий, повышении уровня общественной коммуникации, необходимость внедрения полноценного земельного рынка, развитии сельского хозяйства. Речь шла также о деятельности Института национальной памяти, перспективе создания единой поместной православной церкви, языковой политике, перспективах законодательного признания статуса участников освободительной борьбы, улучшении условий труда в творческих и художественных коллективах, предотвращении оттока профессионалов за границу, сохранении национальных памятников.

По результатам встречи глава государства планирует дать ряд поручений.

Также было договорено создать рабочую группу из Героев Украины, которая будет работать над воплощением в жизнь высказанных предложений. В нее войдут художественный руководитель Национального заслуженного академического хора им. Г.Веревки Анатолий АВДИЕВСКИЙ, народный депутат, генеральный директор шахты им. О. Засядько Ю.ЗВЯГИЛЬСКИЙ, бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК, общественный деятель Иван ПЛЮЩ, писатель Дмитрий ПАВЛЫЧКО, председатель Всеукраинского объединения ветеранов Игорь ЮХНОВСКИЙ, директор Института аграрной экономики Петр САБЛУК.

Кроме этих Героев Украины, во встрече также приняли участие генеральный директор Научно-производственного комплекса газотурбостроения «Заря» – «Машпроект» Юрий БОНДИН, художественный руководитель Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. П. Вирского Мирослав ВАНТУХ, главный хормейстер Национального академического театра оперы и балета им. Т. Шевченко Лев ВЕНЕДИКТОВ, директор Львовской галереи искусств Борис ВОЗНИЦКИЙ, главный режиссер Национальной оперы Дмитрий ГНАТЮК, народный депутат, президент АО «Норд» и Группы НОРД Валентин ЛАНДЫК, народный депутат, председатель Ассоциации исследователей голодоморов в Украине Левко ЛУКЬЯНЕНКО, председатель правления Сумского машиностроительного научно-производственного объединения им. Фрунзе Владимир ЛУКЬЯНЕНКО, народная артистка Нина МАТВИЕНКО, народная артистка Евгения МИРОШНИЧЕНКО, председатель Всеукраинского общества политических узников и репрессированных Евгений ПРОНЮК, генеральный директор Национального историко-этнографического заповедника «Переяслав» Михаил СИКОРСКИЙ, правозащитник Степан ХМАРА, председатель общественной организации «Галицкий выбор» Юрий ШУХЕВИЧ, ректор Крымского государственного индустриально-педагогического института Февзи ЯКУБОВ.

Встреча проведена по взаимной инициативе Героев Украины и Президента В.ЮЩЕНКО.