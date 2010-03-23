Яценюк взялся доказать незаконность нынешней коалиции

Конституционный Суд Украины начал рассмотрение конституционного обращения Арсения ЯЦЕНЮКА об официальном разъяснении положений части шестой статьи 83 Основного Закона о возможности образования парламентской коалиции путем объединения депутатских фракций и народных депутатов, или их объединений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Фронт перемен", соответствующее сообщение Конституционного суда получил инициатор представления А.ЯЦЕНЮК.

В частности, его представление передано на рассмотрение коллегии судей Конституционного суда.

Как сообщал УНИАН, А.ЯЦЕНЮК обратился в Конституционный суд 11 марта 2010 года.

Основанием для конституционного обращения является практическая необходимость в выяснении и разъяснении, официальной интерпретации нормы части шестой статьи 83 Конституции Украины, поскольку имеет место неоднозначное понимание этой нормы субъектами реализации соответствующих полномочий.

В конституционном обращении А.ЯЦЕНЮК напоминает, что Конституция (часть шестая статья 83) устанавливает два основных требования к порядку образования коалиций депутатских фракций: коалиция должна быть образована депутатскими фракциями; в состав коалиции должно входить большинство народных депутатов Украины (по меньшей мере, 226 народных депутатов).

По его мнению, важность строгого соблюдения порядка образования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины обусловлена тем, что на выборах в Верховную Раду граждане Украины голосуют не за конкретного кандидата в народные депутаты Украины, а за определенную политическую партию (блок политических партий) и ее предвыборную программу. Формирование коалиции депутатских фракций путем индивидуального членства народных депутатов сделает невозможным персонализацию ответственности политических партий (блоков) за выполнение предвыборных программ и возможность применения к ним санкций (неголосование за партию или блок) со стороны избирателей на следующих выборах.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК добавил, что программа деятельности Кабинета министров Украины базируется на согласованных политических позициях и программных заданиях коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины. Таким образом, нарушение порядка формирования коалиции депутатских фракций непосредственно влияет на деятельность Кабинета министров Украины и, соответственно, реализацию этим высшим органом исполнительной власти конституционных прав граждан.

А.ЯЦЕНЮК уверен, что нарушение порядка формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины искажает результаты народного волеизъявления.