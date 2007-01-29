У Ющенко первую попытку Мороза не засчитали

Сайт Верховной Рады не является официальным средством массовой информации, на котором могут обнародоваться нормативные акты.

Об этом сказала в комментарии УНИАН пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

Она напомнила, что существует указ Президента, который определяет порядок официального обнародования законов, принятых парламентом, актов ВР, Кабинета министров, Президента.

В соответствии с этим указом, а также в соответствии с ч.5 ст.94 Конституции Украины, вышеуказанные документы могут обнародоваться в официальных печатных изданиях, таких как «Офіційний вісник України», «Голос України», «Урядовий кур’єр» и «Відомості Верховної Ради».

Как сообщал УНИАН, только что на веб-сайте Верховной Рады Украины обнародован Закон Украины "О Кабинете министров Украины".

Как сообщает пресс-служба ВР, закон обнародован в соответствии с частью четвертой статьи 94 Конституции Украины. Таким образом, состоялся предусмотренный Конституцией Украины юридический факт, который предшествует завершению процедуры вступления в силу данного закона.

Подавляющее большинство его нормативных положений полностью отвечают Конституции Украины. Однако отдельные статьи данного Закона частично касаются вопросов, которые могут быть решены путем скорее конституционного, чем законодательного урегулирования.

В частности, это касается права коалиции депутатских фракций относительно внесения, при определенных обстоятельствах, на рассмотрение парламента кандидатур на должности премьер-министра Украины, министров обороны и иностранных дел, дополнительных полномочий Президента Украины или Кабинета министров относительно кадровых назначений в министерствах и местных государственных администрациях.

В то же время подготовлен законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Кабинете министров Украины», который предусматривается рассмотреть в начале следующей (третьей) сессии парламента. С его принятием будут оптимально, в пределах действующей Конституции Украины, урегулированы важнейшие отношения между властными институтами в Украине, сообщили в пресс-службе ВР.

В то же время, сегодня на брифинге И.ВАННИКОВА сообщила, что продолжаются переговоры между Президентом и коалицией о согласовании позиций данного закона. По ее словам, «глава государства считает, что обнародование данного закона без соответствующих процедур (согласование норм закона с нормами Конституции – УНИАН) дает ему право обратиться в Конституционный Суд о признании закона о Кабинете министров не отвечающем Конституции в целом».