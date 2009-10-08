Бывший врач Ющенко: основные операции и процедуры делали в Украине

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ, который был врачом Виктора ЮЩЕНКО, убежден, что Президент был отравлен. Об этом министр здравоохранения заявил в интервью журналу WEEKLY.UA.

“Я принимал участие в лечении Президента, и могу со всей ответственностью заявить, что Виктор ЮЩЕНКО был отравлен”, - сказал В.КНЯЗЕВИЧ в ответ на вопрос “В последнее время активизировался скандал вокруг того, отравили ли вообще Президента. Что можете сказать об этом?”.

В.КНЯЗЕВИЧ отметил: “Сейчас я - министр здравоохранения, это моя главная функция. На предыдущей работе я действительно занимался, среди прочего, и лечением Президента. Он здоров и хорошо выглядит. Тогда работала большая команда специалистов, мы вылечили Президента после отравления”.

По словам министра, это был “случай беспрецедентный, потому пришлось консультироваться со всеми лучшими специалистами в этой области. Вы знаете, что диагноз ему (В.ЮЩЕНКО – УНИАН) поставили за границей, в Австрии, потом в Швейцарии. Он неоднократно туда ездил. К сожалению, уровень диагностики в нашей стране значительно ниже. Но основные процедуры, в том числе оперативные вмешательства, - все делалось здесь”.

На вопрос “Как вы оцениваете Виктора Андреевича как пациента? Он прислушивается к советам своих врачей?”, В.КНЯЗЕВИЧ ответил, что Президент – “современный пациент: пока не понимал логики действий врачей, требовал объяснений, и только после этого выполнял указания”.

При этом министр отметил, что “пациенты редко выполняют все назначения врача, и я не выполняю всего! Но Президент выполнял, ведь ситуация была очень непростой. Заслуживает большого уважения, как достойно и с каким упорством он боролся за свою жизнь и здоровье, и в итоге мы видим прекрасный результат”.