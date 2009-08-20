Тимошенко обвиняет команду Януковича в рейдерском захвате

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о попытке незаконного захвата здания НАК «Надра Украины» ее бывшим руководителем Эдуардом СТАВИЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на экстренном заседании Кабинета министров.

«Вчера был осуществлен рейдерский захват командой ЯНУКОВИЧА во главе с господином СТАВИЦКИМ, который непосредственно является человеком народного депутата ДЖАРТЫ (министр экологии в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА в 2006-2007 годах – УНИАН). Вчера этот господин СТАВИЦКИЙ вместе с семью охранниками, вместе с людьми, которые помогали им силовым способом врываться в здание НАК «Надра Украины»… И эта компания была захвачена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, эти люди искали печати и документы компании для того, чтобы «вернуть себе месторождения нефти и газа», которые правительство возвратило в государственную собственность.

«Я понимаю, что масштабная коррупция, масштабное разворовывание месторождений нефти и газа, земель, которые были при правительстве ЯНУКОВИЧА, – это их привычка так работать», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, глава правительства отметила, что в результате руководства В.ЯНУКОВИЧА и его окружения в их собственность через компанию НАК «Надра Украины» были переданы два здания в центре Киева (ул. Владимирская, 34 и Золотоворотский переулок, 9), а также правительственная резиденция «Межигорье», которая впоследствии, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, стала личной собственностью В.ЯНУКОВИЧА.

«Кроме того, на коррупционной основе ближайшему окружению (В.ЯНУКОВИЧА – УНИАН) было выдано 19 лицензий по добыче нефти и газа. Тогда этими вопросами занимался народный депутат от Партии регионов господин ДЖАРТЫ, и возглавлял это предприятие НАК «Надра Украины» его человек – господин СТАВИЦКИЙ», - сообщила она.

В свою очередь, министр экологии Георгий ФИЛИПЧУК сообщил, что после захвата здания компании Э.СТАВИЦКИЙ занял кабинет руководителя НАК «Надра Украины» и издал первый приказ о своем восстановлении в должности председателя правления НАК.

Первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК добавил, что после этого вечером Э.СТАВИЦКИЙ пришел на совещание в Министерство экологии. По его словам, только после этого стало известно о рейдерском захвате предприятия.

Е.КОРНИЙЧУК сообщил, что уже поздно ночью Министерство юстиции отменило соответствующее предписание Службы исполнения Соломенского района Киева о восстановлении Э.СТАВИЦКОГО в должности, а также было направлено письмо в МВД для обеспечения государственной охраны здания.

«В час ночи нынешний руководитель компании ПОНОМАРЕНКО смог войти в свой кабинет», - сообщил Е.КОРНИЙЧУК.

«В настоящее время служба охраны МВД Украины охраняет помещение, и в него будет допускаться только легитимный руководитель НАК «Надра Украины», - подчеркнул в свою очередь министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.