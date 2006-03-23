Партия “Вече” поддерживает Еханурова

Партия «Вече» поддерживает лидера блока «Наша Украина» Юрия ЕХАНУРОВА в том, что программа Президента «10 шагов навстречу людям» может стать основой для объединения политических сил в новом парламенте. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы партии, переданном УНИАН. «Поскольку в своей программе Президент не вспоминает про необходимость вступления в НАТО, то «Вече» поддерживает надежду премьера ЕХАНУРОВА на то, что «10 шагов навстречу людям» может стать основой для объединения разных политических сил в новой парламентской коалиции», - отмечается в сообщении.

Кроме того, партия отмечает, что программа “10 шагов навстречу людям” имеет много общего как с программой “Вече” – “План развития страны”, так и с программой Партии Регионов.

Партия “Вече” также отмечает, что довольна высокой оценкой, которую дал Ю.ЭХАНУРОВ ее Плану развития страны.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Ю.ЕХАНУРОВ в прямом эфире Днепропетровского “34 канала” отметил, что программа партии “Вече” содержит много интересных предложений. Ю.ЕХАНУРОВ также добавил, что видит много общего в программах «Нашей Украины» и блока «ПОРА-ПРП».