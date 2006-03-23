”Наша Украина” начинает отлов авторов фальшивок

«Наша Украина» привлечет к ответственности авторов двойника газеты «Так» и предупреждает о появлении его дубля в день выборов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина". По данным пресс-службы, в Харькове на протяжении нескольких дней распространяется фальшивый номер газеты «Так!». Прием «газета-двойник» часто используется в предвыборных технологиях, но раньше никто не пытался привлечь за это к ответственности.

Издатель газеты «Так!» ООО «Украинские медиаресурсы» обратился с заявлением к генеральному прокурору Украины, сообщил директор предприятия Денис ДЕНИСЕНКО.

В заявлении говорится о том, что в реквизитах двойника указано, что издателем этой газеты является ООО «Украинские медиаресурсы», а напечатана она в ООО «Юверс», которого вообще не существует.

«Мы подали в прокуратуру иск с требованием разобраться, найти и наказать людей, которые пытаются дискредитировать издателя и учредителя издания, которым является партия «Наша Украина», - сказал Д.ДЕНИСЕНКО.

«Двойник направлен против действующего мэра Харькова Владимира ШУМИЛКИНА. Мы допускаем, что к этому может быть причастен штаб еще одного кандидата в мэры - господина Михаила ДОБКИНА, представителя известной политической силы», - отметил он.

Д.ДЕНИСЕНКО также рассказал, что “по странному стечению обстоятельств сразу после выхода этой газеты, во время теледебатов Арсена АВАКОВА - действующего губернатора Харьковской области и Евгения КУШНАРЕВА последний почему-то вспомнил именно эту фальшивку, обвинив «Нашу Украину» в проявлениях национализма”.

Также Д.ДЕНИСЕНКО сообщил, что в одной из киевских типографий уже отпечатан второй номер фальшивки - двойника газеты «Так». «Эта газета будет распространяться в субботу и воскресенье, когда агитация запрещена», - отметил Д.ДЕНИСЕНКО.