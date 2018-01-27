События недели: версия читателей УНИАН - Порошенко удовлетворяет МВФ, Россию хотят вернуть в ПАСЕ, а Байден публично унижает наши власти

После «последнего китайского предупреждения» от МВФ и Мирового банка, полученного на прошлой неделе в виде писем, украинский истеблишмент и эксперты резко зашевелись.

Одни принялись подсчитывать, сколько же мы должны западным кредиторам. Оказалось, что Украина в долгах, как в шелках. И, в случае продолжения такой политики, нас может ожидать дефолт, поскольку возвращать внешние долги, по сути, нечем, а без денег МВФ нам придется очень несладко. В частности, в НБУ рассказали, что суммарный долг Украины перед МВФ, на текущий момент, составляет 12,1 миллиарда долларов. При этом собственных средств у Нацбанка в иностранной валюте, как пояснил замглавы НБУ Олег Чурий, всего 9,7 миллиардов долларов.

Другие, в лице главы Минфина Данилюка, стали тревожно бить в набат, опасаясь сворачивания сотрудничества с западными кредиторами. «Неполучение ни одного транша в этом году и вылет из программы МВФ — это синонимы на самом деле», - объяснил он.

Корень проблем все тот же – отсутствие реформ: «Если реформ не будет, не будет и программы, тут все просто. Это понимают и президент, и премьер, поэтому я уверен в прогрессе».

Здесь, правда, возникает риторический вопрос: раз это все прекрасно понимают президент и премьер, почему ситуация была доведена до такого критического состояния?

Требования у МВФ все те же. Для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо было выполнить ряд условий: принять пенсионную реформу, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Если с законом о приватизации, пенсионной реформой и бюджетом-2018 дела хоть как-то продвигаются, то с созданием Антикоррупционного суда и изменением тарифов на газ - проблемы.

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Создания Антикоррупционного суда в том виде, в котором его видит Запад, в Украине не хотят ни власть, ни оппозиция. Менять тарифы на газ в предвыборный год тоже очень не хочется. Но, как ни крути, а выбор делать придется.

После грозных писем от МВФ на Банковой, видимо, вооружились калькулятором, посчитали и поняли, что предвыборные расклады – это хорошо, но без западных денег до выборов можно и не дожить. Порошенко отправился в Давос на всемирный экономический форум, где одной из главных целей были переговоры с главой МВФ Кристин Лагард. Не знаю, как он ее там уговаривал, но, видимо, убедил, поскольку, в итоге, счастливый Петр Алексеевич заявил, что с Фондом была достигнута договоренность - «что и когда должно быть сделано»- для выделения следующего транша.

Позже стало известно, что за очередной кредит платить придется простым украинцам. Как сообщил президент в интервью изданию Bloomberg, Кабмин готов изменить цены на газ по требованию МВФ.

Похоже, наши власти конкретно прижало, раз они решились на такой шаг. О серьезности ситуации свидетельствует и тот факт, что обычно сдержанный в высказываниях Порошенко заявил, что «скрещивает пальцы» в надежде получить очередную долларовую инъекцию от МВФ уже в апреле. «Вероятно, «скрещиваю пальцы», до апреля у нас будет миссия, и мы получим следующий транш. Мы, правительство и народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ», - сказал он.

Как по мне, прозвучало это несколько унизительно.

Но это не так неприятно, как публичные откровения бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, приоткрывшего тайны непубличных переговоров и манеры их ведения. В частности, он рассказал, что увольнение Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины произошло только после того, как Байден, от имени президента США, пригрозил не предоставлять Украине миллиард долларов кредитных гарантий.

Чтобы вы могли оценить всю прелесть сказанного, приведу его полную цитату, из которой, в принципе, становится понятно его отношение к нашим властям.

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«Мне дали задание относительно Украины. Я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут делать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: «Мы вам не даем миллиард долларов». Они мне говорят: «Вы не имеете таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст». Я такой: «Звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов». Я сказал: «Я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получаете денег». И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли», - рассказал Байден.

Сам факт того, что Байден позволил себе рассказывать публично такие вещи, говорит о пренебрежительном отношении американцев к нынешним украинским властям. Второй момент – с нашими властями так говорят, потому что они позволяют так с ними говорить. Третий момент - выходит, что, на самом деле, власть в Украине принадлежит не украинцам, а нашим заокеанским друзьям, которым Порошенко и компания за деньги позволяют делать с ними почти все. И последнее – исходя из сказанного, выходит, что должность генпрокурора Украины была, фактически, продана за один миллиард долларов.

В связи с этим по Сети уже ходит шутливый прайс с расценками на услуги от украинских властей.

Ну, что тут сказать. Все мы взрослые люди и прекрасно понимаем, в каком мире живем. Тот, кто платит деньги, тот и девушку танцует, как говорится. Но все-таки в таких отношениях очень важно позволить своему «партнеру» сохранить лицо.

Еще одной историей, за которой следили наши читатели, стали не очень приятные известия из Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Как стало известно, Генсек Совета Европы, фактически, начал открытую кампанию за «прощение» России.

Напомню, в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи из-за аннексии Крыма. С тех пор РФ бойкотирует заседания Ассамблеи и требует возобновления ее прав в полном объеме, а до того момента, пока ее не вернут – отказалась платить членские взносы в Совет Европы. Проблем с финансирование добавила и Турция, которая ранее добровольно увеличила свои взносы в два раза, однако после критики сократила до обычного уровня. В результате, в годовом бюджете Совета Европы образовалась «дыра» в 53 миллиона евро, что составляет почти 12% бюджета организации. Так как заполнить ее нечем, перед организацией замаячили нерадужные перспективы сокращения штатов. Естественно, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, пребывающий в достаточно зрелом возрасте, и очень заботящийся о своем «наследии», очень не хочет войти в историю как Генсек СЕ, при котором был исключен один из членов организации и уволена куча людей.

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В связи с этим, он начала активную кампанию по подготовке возвращения России и ее членских взносов. По его мнению, Россия и другие «проблемные» страны-члены СЕ должны оставаться в составе организации, пока они не нарушают 4 статьи Европейской конвенции по правам человека.

На заседании ПАСЕ в Страсбурге он заявил, что есть 4 принципа, от которых страна-член не может отклоняться даже при чрезвычайных обстоятельствах. Это – запрет смертной казни, пыток, принудительного труда или рабства, а также внесудебного наказания. Все остальные нарушения принципов Совета Европы, по его мнению, не имеют такого влияния. То есть, вы поняли: аннексия Крыма и вооруженная агрессия на Донбассе – это не достаточный повод для лишения России членства.

От слов европейцы перешли к делу, и провели в ПАСЕ первое заседание специального комитета Бюро ассамблеи (ad hoc committee), который будет заниматься поиском механизма возвращения Российской Федерации в Ассамблею. Само заседание было проведено за закрытыми дверями, украинскую делегацию туда не пустили. Присутствовать удалось только вице-президенту ПАСЕ Владимиру Арьеву. Зато впервые за последние годы там объявились российские депутаты высокого уровня - целый вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комитета Совета федерации по иностранным делам Константин Косачев. После заседания стал известен график возвращения россиян. Если для них все пройдет успешно, делегация РФ сможет с видом победителей вернуться в зал ассамблеи уже в октябре.

По словам Арьева, «идет кампания за то, чтобы не допустить выхода России. Но в таком случае можно сказать, что здесь борются не за ценности, а за деньги». Сложно с ним не согласиться.

На этом фоне наши читатели почему-то пропустили одну из важнейших новостей в экономике за последнее время, которая, так или иначе, коснется практически всех. Это сообщение о резком поднятии Нацбанком учетной ставки - сразу на 1,5 процентных пункта с 14,5% до 16% - ради обуздания разбушевавшейся инфляции, которая превысила прежние прогнозы НБУ почти в два раза.

Такое решение означает, что в экономике все плохо. Хотя у Порошенко в Давосе, если верить его словам, все хорошо. Как и в той стране, о которой он рассказывал своим высоким слушателям. Ведь в ней прошла очень успешная осень реформ, а инвесторы, со своими миллиардами, теперь стоят в очереди и никак не выберут, куда же их вложить. К сожалению, оказалось, что в НБУ или просто ничего не знают о такой прекрасной стране, или они там все законченные пессимисты, или они лучше Порошенко осведомлены о ситуации в Украине.

А ситуация следующая – гривня девальвирует семимильными шагами из-за вливания денежной массы в виде повышенных минзарплат и «осовременивания» пенсий в неподкрепленную ростом экономику. Увеличение выплат без роста экономики приводит к девальвации и инфляции. «Спасибо» можно сказать всем украинским политикам, готовящимся к выборам.

Пропустили наши читатели еще одно интересное сообщение. Пока Порошенко пытается убедить Запад, что он все понял и будет послушным мальчиком, только дайте миллиард, четыре нардепа - от БПП и «Народного Фронта» - зарегистрировали в Раде законопроект, которым хотят отменить уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение. Абсолютно не стесняясь, депутаты предлагают освободить чиновников от ответственности за приобретение или передачу другим лицам состояний, происхождение которых они не могут объяснить. Привлечь потенциального коррупционера к ответственности можно будет только в случае, если имущество приобретено незаконно.

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Законопроект №7499 также легализует сокрытие коррупционного имущества чиновников за оформление его на третьих лиц. По нынешнему законодательству, чиновника ждет ответственность даже в случае, если он «запишет» собственную дорогую недвижимость на родственников, скажем, тестя или сестру, но остается ее фактическим владельцем. Если же новый законопроект будет принят, популярная схема сокрытии дорогостоящего имущества чиновников будет легализована, а конфисковать такое имущество станет невозможно.

Напомню, уголовная ответственность за незаконное обогащение была введена в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по выполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленного меморандумом. Я, конечно, сомневаюсь, что нардепы осмелятся принять законопроект в таком виде, да и вряд ли он вообще будет рассмотрен. Но сам факт этих постоянных и наглых потуг избежать ответственности - просто раздражает.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН