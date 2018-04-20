События недели: версия читателей УНИАН - ссора с Польшей, разговоры о разрыве дипотношений с РФ и тучи над "евробляхерами"

На этой неделе и без того довольно сложные отношения Украины и Польши, связанные с разными подходами к оценке различных исторических событий и лиц, перешли в «горячую» фазу с активным участием высокопоставленных чиновников. Эта история начала активно раскачиваться еще с прошлой недели, после заявления главы МИД Польши Витольда Ващиковского о том, что Варшава запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды и прославляющим деятельность дивизии СС «Галичина», въехать в Польшу. Речь также идет о тех, кто препятствует восстановлению польских мест памяти. «Те лица, которые демонстрируют и используют административные инструменты против Польши, также столкнутся с последствиями», - отметил Ващиковский.

Как стало известно позднее, поляки взъелись на директора Украинского института национальной памяти Владимире Вятровича. Дело в том, что за последние годы польская и украинская стороны провели уже несколько встреч, целью которых был поиск компромиссов и выработка общей стратегии в отношении охраны, сохранения и легализации украинских и польских памятников, установленных в наших странах. Итог переговоров оставался неизменным – стороны не смогли продвинуться ни на шаг: как из-за упрямства поляков, так и из-за позиции украинской стороны, где активным участников этого процесса был Вятрович, который, мягко говоря, тоже далеко не подарок.

Как результат, крайне раздраженные непримиримостью украинской стороны поляки решили вынести этот вопрос на более высокий официальный уровень, с целью чего и начали применять довольно активную и агрессивную риторику, обвиняя в провале переговоров исключительную украинскую сторону и представителей.

Ващиковский прямо обвинил Украину в «использовании Польши» в своих интересах, и нежелании решать двусторонние проблемы в области истории, образования, и возвращения польской общине в Украине церковного имущества костелов и приходских домов.

Градус конфликта подогрела история с участием вице-консула Польши в Луцке Марека Запура в мероприятии в краеведческом музее в Ривне, где польские представители не сошлись с украинскими историками в трактовках и формулировках исторических событий 1919-1920 годов. Суть свелась к тому, что украинцы во время дискуссии заявили, что Польша в то время захватила часть территории УНР, а «волынский эксперимент» был направлен на «утверждение польской власти, полонизацию и ассимиляцию местных украинцев». Вице-консул в ответ на это встал и заявил, что Украинского государства в то время не существовало, а «Львов - это польский город и в современности можно утверждать, что Украина подобным путем оккупировала Крым и Донбасс». Естественно, это вызвало бурю возмущения, и, несмотря на то, что впоследствии Запура заявил, что его слова были «вырваны из контекста и искажены», осадок остался.

Позже к разборкам подключился сам президент Польши Анджей Дуда, который призвал руководство Украины не назначать на высокие должности лиц с антипольскими взглядами (очевидно, намекая на Вятровича и Ко). После такого заявления его украинский коллега Петр Порошенко предложил провести заседание Консультационного комитета глав государств Украины и Польши, на котором на самом высшем уровне можно было бы решить все возникшие вопросы.

«Резонансные заявления со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства, звучащие в последнее время, вызывают серьезное беспокойство и не могут оставаться без надлежащего реагирования», - заявил Порошенко.

Здесь я с ним согласен – решать вопрос с Варшавой надо быстро. У нас проблем с соседями и так уже достаточно. Не хватало еще, чтобы поляки присоединились к венграм и румынам. Здесь вопрос только в том, насколько далеко мы готовы зайти для достижения компромисса. Судя по всему, Порошенко придется принимать довольно сложные решения – с одной стороны, разругаться вдрызг с Польшей совсем не хочется, а с другой – любые уступки могут быть расценены как слабость и у поляков вызовут еще больший аппетит, а в Украине – шквал критики и рейтинговые потери.

Ну, а пока Порошенко и украинский МИД думают, как бы разрулить эту ситуацию, поляки перешли от слов к действиям. По сообщениям польских СМИ, Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу. Кроме того, прорабатывается целый список украинских чиновников, которых могут объявить персонами нон грата. Если это действительно окажется правдой, нам придется как-то реагировать, что приведет к еще большему ухудшению отношений.

Также на этой неделе реанимировалась уже основательно подзабытая история с разрывом дипломатических отношений с Россией. Как оказалось, в закон о реинтеграции Донбасса, который планируется принять во втором чтении 16 ноября, может быть дополнительно внесен соответствующий пункт. Следующим этапом должен стать соответствующий указ президента Петра Порошенко, после чего российские дипучреждения в Украине, а украинские в РФ будут закрыты. Эту информацию подтвердил нардеп от БПП и секретарь профильного Комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. По его словам, поправка предусматривает инициирование разрыва дипломатических отношений с Россией в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса.

Он также отметил, что будет предлагать Министерству иностранных дел Украины провести консультации с западными партнерами о том, чтобы посольство какой-то третьей страны могло стать посредником в части коммуникации и представления интересов Украины, ее граждан, находящихся в РФ. Кроме того, депутат сообщил, что в вышеупомянутом законопроекте предлагается зафиксировать 20 февраля 2014 года как дату начала агрессии России против Украины.

Винник объяснил, что подобное решение – это устоявшаяся мировая практика и соответствует международным нормам права, поскольку будет довольно странным признавать Россию на законодательном уровне страной-агрессором и оккупантом, однако при этом не предпринимать никаких дальнейших шагов. При этом Винник уточнил, что на данный момент решение еще не принято, и неизвестно, будет ли принято вообще, поскольку Петр Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией.

У Путина эту информацию прокомментировали довольно скупо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле вопрос о разрыве дипломатических отношений Москвы и Киева считают суверенным делом Украины, при этом, не забыв добавить, что если Киев пойдет на этот шаг, то «пострадают интересы украинцев и россиян» и все это «дополнительно осложнит ситуацию».

Более эмоционально отреагировали в российском МИД, назвав эту идею неадекватной, и намекнув, что последствия такого шага для «миллионов граждан Украины, в том числе, работающих в России», не заставят себя долго ждать.

Ну, что тут сказать. Не знаю, действительно ли в Раде решатся на этот шаг или нет, но хочется надеяться, что перед принятием такого решения возможные последствия нашими властями будут адекватно взвешены и оценены. А то, что последствия будут, и окажутся довольно неприятными (учитывая богатый опыт Кремля в таких ситуациях и наплевательское отношение к простым людям, которые могут стать заложниками такого решения), сомневаться не приходится.

Еще одной историей, которая заинтересовала наших читателей, стали сообщения о надвигающихся проблемах для владельцев авто на иностранной регистрации, прозванных в народе «евробляхерами». Тучи на предприимчивых украинцев, не желающих переплачивать за автомобиль, надвигаются с трех сторон.

Во-первых, в Украине появились десятки группировок автоворов, которые специализируются на угонах именно нерастаможенных машин и последующей их сдачей на разборку. Этому способствует неопределенный юридический статус таких авто, а точнее, его отсутствие. По сути, угонщики ничем не рискуют, поскольку заявление об угоне может написать только владелец авто, а его, как вы понимаете, в Украине просто нет, ведь все автомобили оформлены либо на компанию, либо на физлицо, которое находится за пределами страны и, естественно, ничего подобного делать не будет.

Во-вторых, за «евробляхерами» снова начало охоту государство и выписывает «космические» штрафы, доходящие до нескольких миллионов гривен. Последний случай – когда в Одессе владелице авто на иностранной регистрации выписали рекордный штраф в три миллиона.

Одесситка, как и большинство «евробляхеров», по мнению таможни, нарушила статью 485 Таможенного кодекса – совершила «действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей». Санкция этой статьи предполагает штраф в размере 300% от неоплаченных платежей, в том числе таможенной пошлины, акцизного налога и налога на добавленную стоимость, которые, в данном случае, и составили 3 миллиона гривен.

Ранее, после «БляхоМайдана», когда владельцы авто на иностранной регистрации несколько дней протестовали под Радой, от них вроде бы отстали, поскольку власти не особо хотелось связываться с проблемным сословием. Однако теперь, судя по всему, проблема снова активизировались.

А, в-третьих, и это уже действительно серьезно, за «евробляхеров», с подачи нашей родной Государственной фискальной службы, взялась литовская таможня, которая начала расследование в отношении законности ввоза и использования на территории нашей страны транспортных средств, зарегистрированных на территории Литвы. В Литве начались массовые проверки местных фирм и компаний, которые располагают крупным автопарком. Литовцы выясняют, находятся ли на балансе фирм указанные авто и по каким маршрутам передвигаются. Это приводит к массовому закрытию фирм-пустышек, на которые оформлялись сотни авто, продаваемых в Украину, и в перспективе их объявлению в международный розыск. Если к подобным действиям Литвы присоединятся Латвия, Польша и Эстония, где пока дела потише – лавочка может действительно прикрыться. Хотя, уверен, даже в такой ситуации предприимчивый украинец сможет найти выход. Уже появились разговоры о возможности перерегистрации «евроблях» на арабские номера и их оформление на студентов-арабов или привлечение к процессу фирм из Беларуси. В общем, не переключайтесь, будет интересно.

На этом фоне наши читатели пропустили сообщение об очередной хитрой возне, которую затеяли власти вокруг многострадального законопроекта о создании в Украине Антикоррупционного суда. Напомню, без его создания и полноценного функционирования все потуги и усилия НАБУ и САП по борьбе с коррупцией во многом бессмысленны и напоминают войну с ветряными мельницами. Быть может, именно поэтому во властных коридорах на словах призывают к его созданию, а на деле всячески спускают на тормозах. Похожая история приключилась и на этой неделе.

Международная общественная организация Transparency International обратилась к Порошенко с просьбой как можно скорее подать проект об антикоррупционном суде, а наш президент сделал вид, что проникся важностью этого вопроса и написал письмо спикеру Рады Парубию. В письме говорилось о необходимости срочно принять меры для отзыва законопроекта «Об антикоррупционных судах», что должно расчистить путь для внесения в парламент президентского законопроекта, основанного на выводах Венецианской комиссии.

«Создание Высшего антикоррупционного суда должно стать весомым элементом системы противодействия коррупции, и промедление с его созданием считаю недопустимым», - подчеркнул Порошенко.

Выглядит все вроде бы красиво, и прилично, согласитесь. Да вот только Рада, в очередной раз, не смогла этого сделать, в частности из-за того, что фракция нашего президента, которая, следуя логике, должна поддерживать главу государства, не дала за это голоса. И ладно бы просто какие-то непослушные депутатики. Так нет, все, как на подбор – Грановский, Кононенко, Березенко, кума Ирина Луценко… В общем, из 117 депутатов БПП за отзыв проголосовало только 63 человека. Не отстает от своих «партнеров» по полумертвой коалиции и «Народный фронт», где проголосовало только 39 человек. После таких призывов на публику и манипуляций в Раде вспоминается только высказывание одного из классиков украинского политикума, регионала Чечетова, в свое время просившего «оценить красоту игры» Партии регионов, которая «развела, как котят», своих оппонентов. Думаю, это выражение можно применить сегодня по отношению ко всем украинцам, а «Партию регионов» можно заменить любой из политсил, которые присутствуют на данный момент в Раде.

Пропустили читатели и еще одно довольно важное сообщение, которое показывает, как стремительно меняется современный мир. В Индии, являющейся одной из стран-лидеров развития IT-индустрии, обслуживающей запросы тысяч компаний по всему миру, начались массовые увольнения айтишников. Виной всему стал не кризис и не падение популярности этого направления. Виной этому стали сами специалисты, которые создали программы-роботы, способные выполнять их же работу. В 2016 году без работы остались 17 600 сотрудников трех крупных компаний. В этом году уволены уже 56 тысяч человек, а это - почти половина от общего количества айтишников в Украине.

Пока позволить себе передовые программы для автоматического написания кода и аутсорсинга бизнес-процессов могут только самые большие компании. Но скоро такое ПО станет доступнее, и тогда его смогут купить и игроки поменьше. Эксперты прогнозируют, что затем этот тренд доберется и до Украины, и, учитывая скорость развития IT, осталось не так много времени.

Когда это произойдет, нашим разработчикам придется перейти на работу посложнее - ту, которую еще не могут выполнять машины. Но всем точно места не хватит, да и не все смогут освоить новые знания. Поэтому отрасль ожидают большие сокращения — вчера ты был нужным специалистом с валютным заработком, а завтра твой код никому и бесплатно не нужен.

Учитывая все большую зависимость Украины от IT-рынка (в 2016 году мы заняли первое место в Европе по количеству IT-специалистов), работающим в этой сфере специалистам (которые только за 2015 год экспортировали программного обеспечения на 2,5 млрд долларов) стоит задуматься над своим дальнейшим развитием уже сейчас, чтобы не быть выброшенными на обочину мирового прогресса.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН