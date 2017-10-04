Украина не несет ответственности за действия РФ на Донбассе - законопроект о реинтеграции

Украина не несет ответственности за действия России как государства-агрессора на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в президентском законопроекте об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

«Государство Украина не несет ответственности за противоправные действия Российской Федерации как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других воинских формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», - говорится в статье шестой законопроекта.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, в Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

Также в ВР зарегистрирован альтернативный президентскому депутатский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями (№7163-1). Его авторами являются народные депутаты от фракции «Самопомич» и вице-спикер Оксана Сыроид.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).