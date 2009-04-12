ГАИ против повышения допустимой скорости в городах

Работники Госавтоинспекции Прикарпатья не одобряют повышение допустимой скорости движения до 70 км/час в населенных пунктах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ УМВД Украины в Ивано-Франковской области, об этом заявил начальник УГАИ УМВД в области полковник милиции Михаил КИЗИМИШИН. «Госавтоинспекция не одобряет поднятие допустимой скорости движения, особенно в населенных пунктах, где около 50-60% ДТП происходит при участии пешеходов, - сказал он. – То есть, подняв допустимую скорость движения, мы автоматически можем ожидать увеличения количества дорожно-транспортных происшествий».

В то же время работники службы соглашаются, что на отдельных участках дорог, где есть как минимум по две полосы для движения, установлено турникетное ограждение, достаточное количество переходов, возможное увеличение скорости движения до 110 км/час. По мнению М.КИЗИМИШИНА, мировой опыт свидетельствует, что в подавляющем большинстве стран «наоборот сохраняется тенденция к уменьшению скорости движения и усилению ответственности за совершение нарушений правил дорожного движения».