8 апреля 2009 года (среда) в 11:00 в помещении Киевского Института проблем управления имени Горшенина состоится круглый стол

«Политический кризис в Украине: причины, реалии, пути выхода»,

на котором также будет объявлено о создании «Федерации молодых политологов Украины» при участии молодых политологов из разных регионов Украины.

Вопросы для обсуждения:

1. Причины политического кризиса в Украине, состояние дел в регионах.

2. Пути выхода их кризиса на региональном и всеукраинском уровнях.

В круглом столе примут участие:

Бондаренко Константин, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина;

Головко Владимир, студент Харьковского национального университета им. В.Каразина;

Жовнерик Дмитрий, студент Черноморского государственного университета им. П. Могилы;

Касап Евгений, студент Камянец-Подольского национального университета им. И. Огиенко и другие.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.

Контакт для СМИ: Елена Дьяченко 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.