Круглый стол «Политический кризис в Украине: причины, реалии, пути выхода»
8 апреля 2009 года (среда) в 11:00 в помещении Киевского Института проблем управления имени Горшенина состоится круглый стол
«Политический кризис в Украине: причины, реалии, пути выхода»,
на котором также будет объявлено о создании «Федерации молодых политологов Украины» при участии молодых политологов из разных регионов Украины.
Вопросы для обсуждения:
1. Причины политического кризиса в Украине, состояние дел в регионах.
2. Пути выхода их кризиса на региональном и всеукраинском уровнях.
В круглом столе примут участие:
Бондаренко Константин, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина;
Головко Владимир, студент Харьковского национального университета им. В.Каразина;
Жовнерик Дмитрий, студент Черноморского государственного университета им. П. Могилы;
Касап Евгений, студент Камянец-Подольского национального университета им. И. Огиенко и другие.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.
Контакт для СМИ: Елена Дьяченко 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.