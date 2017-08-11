Турция не одобряет введенные из-за аннексии Крыма санкции ЕС против России

Турция не одобряет санкции, введенные Европейским Союзом против России за аннексию Крыма.

Об этом в интервью изданию Türkiye 11 августа заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Hurriyet Daily News.

"Турция раньше много страдала из-за санкций. Санкции против наших соседей и партнеров причинили серьезный ущерб нашей экономике. Поэтому, когда мы слышим о санкциях, мы не суетимся необдуманно в отношении их. Мы обдумываем, можем ли мы найти другие способы решения проблем", - заявил он.

Читайте такжеВ Турции отреагировали на заявление главаря "ДНР" о создании "Малороссии"

"Именно поэтому мы не присоединились к санкциям против России, и мы отдаем предпочтение политическому привлечению и диалогу", - добавил глава МИД Турции.