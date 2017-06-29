Суд удалился в совещательную комнату для решения о заочном судебном заседании по делу Януковича

Коллегия Оболонского районного суда города Киева удалилась в совещательную комнату принимать решение по поводу заочного судебного заседания по делу экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Читайте такжеСегодня Оболонский суд продолжит рассмотрение по существу дела Януковича (прямая трансляция)Как передает корреспондент УНИАН, защита Януковича обратилась с ходатайством пригласить в суд свидетелей, которые якобы могут свидетельствовать о наличии опасности для Януковича на территории Украины.

Речь идет о бывших сотрудниках Управления госохраны, которые вместе с Януковичем бежали из Украины в конце февраля 2014 года, а также пилоте самолета, на котором Янукович бежал из территории Украины.

Суд не удовлетворил это ходатайство, отметив, что адвокат Виталий Сердюк не дал доказательств, что эти лица имеют соответствующие показания.

Также суд подчеркнул, что дело по заявлению Януковича о якобы готовящемся покушении на него в конце февраля 2014 расследуется Генеральной прокуратурой.

Кроме того, защита Януковича в очередной раз обратилась в суд с требованием не начинать судебное следствие без непосредственного участия Януковича.

После этого суд удалился в совещательную комнату принимать решение прокуроров о применении специального судебного расследования (заочного).

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст . 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.