Луценко рассказал, когда в суд передадут дело против человека, который бросил гранату под Радой

Уголовное производство относительно человека, который бросил гранату под зданием Верховной Рады 31 августа 2015 года, в ближайшее время будет направлено в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время выступления в парламенте.

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"Следствие завершено. Защита (подозреваемого) знакомится с материалами дела. Как только завершат, дело пойдет в суд", - сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН ранее, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации возле ВР произошли массовые беспорядки.

Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.