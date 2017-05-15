Журналист рассказал, когда Сенат Нидерландов будет голосовать за ассоциацию Украина-ЕС

Сенат Нидерландов планирует голосовать по ратификации ассоциации Украина -Европейский союз после проведения дебатов, запланированных на 23 мая. Об этом в своем Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Сенат Нидерландов обсудит Соглашение об ассоциации Украина-ЕС 23 мая. Голосование, вероятно, пройдет вскоре после этого", - говорится в сообщении журналиста.

The Dutch senate will debate the #Ukraine AA on 23 May. A vote is likely to happen shortly after that. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 15, 2017

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что 30 мая в Сенате Нидерландов состоится окончательное голосование по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Как сообщал УНИАН, сенат Нидерландов вынесет на обсуждение вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС 23 мая. Нижняя палата парламента Нидерландов 23 февраля поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Этот документ должна ратифицировать верхняя палата (сенат). На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной ЕС, которая до сих пор не ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.