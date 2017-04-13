Рада сегодня рассмотрит увольнение Белоуса с поста главы Фонда госимущества (онлайн)

Сегодня Верховная Рада рассмотрит проект постановления об увольнении Игоря Билоуса с должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня парламент будет рассматривать ряд законопроектов по вопросам энергетики, в частности, рынка электроэнергии.

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Кроме того, повесткой дня работы ВР предусмотрено рассмотрение, в частности, вопросов правоохранительной деятельности, среди них - проект закона о внесении изменений в порядок зачисления срока предварительного заключения, касающихся "закона Савченко".

Также будет рассматриваться вопрос назначения внеочередных выборов Северодонецкого городского головы и депутатов Северодонецкого горсовета.