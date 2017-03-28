В КИУ назвали фамилии нардепов, которые ни разу не появились в Раде в марте

В марте ни одного раза в Верховную Раду не пришли 8 нардепов. Об этом сообщается на сайте Комитета избирателей Украины.

В КИУ отметили, что эти нардепы, по данным письменной и электронной регистрации, пропустили все пленарные заседания парламента в этом месяце.

В частности, среди нардепов-прогульщиков Семен Семенченко и Тарас Пастух («Самопомич»), Евгений Бакулин («Оппозиционный блок»), Вячеслав Богуслаев («Воля Народа»), а также внефракционные Евгений Мураев и Дмитрий Ярош.

Также не ходили на заседания Рады Сергей Клюев и Александр Онищенко, которых разыскивает украинская власть.

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«Март оказался насыщенным месяцем в работе парламента. За это время состоялось 12 пленарных заседаний Рады, на которых было принято почти полсотни разных законодательных актов. Среди прочего парламент принял закон, который разблокирует выборы в объединенных общинах из разных районов. Несмотря на это, на рабочем месте как правило находились лишь 331 народный депутат из 423, а 8 депутатов вообще пропустили все заседания Совета. Это не способствует доверию избирателей ни к лицам, ни к парламенту в целом», – подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, комитет избирателей Украины назвал фамилии 5 депутатов, которые пропустили все заседания Совета в 2017 году.

«Среди них члены «Оппозиционного блока» Евгений Бакулин и Дмитрий Добкин, внефракционный Андрей Билецкий, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, которые разыскиваются украинскими властями. Андрей Билецкий 22 февраля озвучил с парламентской трибуны требования участников протеста возле ВР, но в парламенте зарегистрирован не был», – говорилось в сообщении.