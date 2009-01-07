Нафтогаз и Газпром не могут выяснить, кто же перекрыл газ

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" опровергла заявления "Газпрома" о блокировании транзита газа украинской стороной. Как заявил сегодня председатель правления компании Олег Дубина на пресс-конференции в "Укртрансгазе", с территории Украины это сделать невозможно, так как все входящие газоизмерительные станции (ГИС) находятся на российской территории. "На украинской стороне нет возможности закрыть задвижку", - сказал О.Дубина. Глава "Нефтегаза Украины" подчеркнул, что только по воле российской стороны может возобновиться транзит по существующим шести направлениям.

Ранее сегодня находящийся в Германии заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Медведев сообщил, что Украина перекрыла последний, четвертый газопровод, по которому российский газ поступал в Европу. "И к утру они перекрыли все газопроводы, лишив "Газпром" физической, я подчеркиваю, физической возможности поставлять газ европейским потребителям через Украину", - сказал он.

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