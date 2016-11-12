СМИ узнали имя человека, который заполнял документы "черной бухгалтерии" Партии регионов

Информацию о выплатах в документы "черной бухгалтерии" Партии регионов вносил Евгений Калюжный – брат экс-депутата Верховной Рады, регионала Виталия Калюжного.

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Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на информацию от нескольких "доноров" "черной кассы" Партии регионов.

По словам журналистов, вероятный фигурант дела о "черной бухгалтерии" регионалов покинул страну, так и не получив от НАБУ или САП объявления о подозрении по какому либо уголовному производству.

"Сразу несколько "доноров" партийной кассы ПР подтвердили ZN.UA, что информацию о выплатах вносил в ч/б Евгений Калюжный, брат бывшего депутата Виталия Калюжного. Но на сегодняшний день гражданин без депутатской неприкосновенности, собственной рукой заполнявший по крайней мере часть документов "черной бухгалтерии", выехал за пределы страны", – пишет издание.

Журналисты отмечают, что в ответах на информационные запросы ZN.UA о судьбе Евгения Калюжного, НАБУ и САП признали, что до сих пор не объявили ему о подозрении ни по одному из уголовных производств.

"Редакция отправила в НАБУ и САП запросы о судьбе Калюжного, его вероятных допросах и ответственности силовиков за то, что указанный гражданин сбежал из Украины, и очень удивились, получив ответы. Оба антикоррупционных органа почти "под копирку" решили разъяснить журналистам закон "О публичной информации" и другие положения законодательства, согласно которым ответов на указанные вопросы они предоставить не могут. Единственное, что удалось вытянуть из этих документов, — информация о том, что Калюжному до сих пор не объявили о подозрении ни по одному из уголовных производств", – отмечает издание.

11 ноября в НАБУ заявили, что готовы объявить первые подозрения фигурантам дела о "черной бухгалтерии" Партии регионов, хотя еще в конце сентября Артем Сытник заявлял, что первые обвинения по делу могут быть переданы в суд в октябре.

Напомним, Виктор Трепак передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" ПР с общими выплатами на сумму около $2 миллиардов.