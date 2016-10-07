НАБУ допросило Авакова по поводу "черной бухгалтерии" Партии регионов

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Как и обещали, пригласили посетить Национального бюро министра внутренних дел Арсена Авакова. Поводом стали страницы с так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов, которые он передал к НАБУ в конце сентября. Во время допроса, который состоялся 6 октября, министр в установленной законом форме объяснил детективам НАБУ, каким образом и откуда к нему попали записи. О деталях, к сожалению, сейчас сообщить не можем: тайна следствия", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Аваков 29 сентября сообщил о передаче НАБУ нескольких листов, подлинников документов из так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов, выявленных МВД.

30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. По его словам, он передал НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов бывшим и нынешним чиновникам.