Рада на следующей неделе потребует от Европейского совета выполнить условия по "безвизу"

Об этом сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко в интервью "5 каналу", передает РБК-Украина.

"Украина постоянно призывает быть ответственным партнером. Мы это делаем. Мы выполняем все наши обязательства в рамках плана действий по визовой либерализации, имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, Будапештского меморандума. Поэтому я приветствую достаточно жесткое заявление МИД по поводу того, что мы ожидаем от ЕС ответственной позиции и политики", - сказала Геращенко.

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По ее мнению, нет никаких предпосылок, чтобы отложить принятие безвизового режима в ноябре этого года.

"От наших партнеров, честно говоря, мы иногда видим двойные стандарты. Поэтому украинская сторона имеет полное право и говорить, и апеллировать к нашим европейским коллегам - мы также ожидаем вашей поддержки. Мы жизнями наших ребят защищаем демократические ценности, поэтому ожидаем от вас ответственности и исполнения вашей части Соглашения", - подчеркнула замглавы парламента.

Она также отметила, что принятие безвизового режима зависит не столько от Европейского парламента, как от Европейского совета.

"Поэтому на следующей неделе украинский парламент примет заявление-обращение к Европейскому совету в котором будет требование, чтобы Европейский союз выполнил свою часть Соглашения по визовой либерализации", - сообщила Геращенко.

Ранее в МИД Украины заявили, что дальнейшее отложение решения Европейским Союзом о введении безвизового режима для граждан Украины является недопустимым.