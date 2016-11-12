Рада на следующей неделе потребует от Европейского совета выполнить условия по "безвизу"
Верховная Рада Украины на следующей неделе примет обращение к Европейскому совету с требованием выполнить условия Соглашения по визовой либерализации.
Об этом сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко в интервью "5 каналу", передает РБК-Украина.
"Украина постоянно призывает быть ответственным партнером. Мы это делаем. Мы выполняем все наши обязательства в рамках плана действий по визовой либерализации, имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, Будапештского меморандума. Поэтому я приветствую достаточно жесткое заявление МИД по поводу того, что мы ожидаем от ЕС ответственной позиции и политики", - сказала Геращенко.
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По ее мнению, нет никаких предпосылок, чтобы отложить принятие безвизового режима в ноябре этого года.
"От наших партнеров, честно говоря, мы иногда видим двойные стандарты. Поэтому украинская сторона имеет полное право и говорить, и апеллировать к нашим европейским коллегам - мы также ожидаем вашей поддержки. Мы жизнями наших ребят защищаем демократические ценности, поэтому ожидаем от вас ответственности и исполнения вашей части Соглашения", - подчеркнула замглавы парламента.
Она также отметила, что принятие безвизового режима зависит не столько от Европейского парламента, как от Европейского совета.
"Поэтому на следующей неделе украинский парламент примет заявление-обращение к Европейскому совету в котором будет требование, чтобы Европейский союз выполнил свою часть Соглашения по визовой либерализации", - сообщила Геращенко.
Ранее в МИД Украины заявили, что дальнейшее отложение решения Европейским Союзом о введении безвизового режима для граждан Украины является недопустимым.