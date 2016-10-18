Климкин рассказал, почему встреча "нормандской четверки" станет тестом для России

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

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"Завтрашнее мероприятие должно стать тестом. Такая договоренность, поскольку идея принадлежит в значительной степени канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая была поддержана и президентом Франции, и нами, с целью понять, можно ли дальше последовательно давить на руководство России в выполнении Минских договоренностей. Это обязательно накануне Европейского Совета, где будет обсуждаться вопрос отношений с Россией. Поэтому именно в этом контексте это очень важно. Мы работаем над логикой дорожной карты, где должна доминировать четкая логика в исполнении всех договоренностей по безопасности и гуманитарное измерение – освобождение всех политических заключенных. Только на это должно накладываться выполнения политических договоренностей. Мы работаем над проектом, но должны понимать, что особых ожиданий в плане каких-то прорывов от завтрашнего мероприятия у нас нет", – рассказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня, 18 октября, находясь с визитом в Норвегии, провел телефонный разговор в трехстороннем формате с участием президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель.Стороны договорились провести 19 октября в Берлине встреча глав государств в «нормандском формате».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Путина в переговорах в «нормандском формате» в Берлине для того, чтобы «сверить часы». Но, по словам Пескова, говорить о конкретных договоренностях рано.