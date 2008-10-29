Яценюк уверяет, что МВФ подстроится под Верховную Раду

Совет директоров Международного валютного фонда будет рассматривать вопрос выделения кредита Украине только после того, как украинский парламент примет необходимые законы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания парламента заявил председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК.

Он сообщил, что вчера имел разговор с представителями МВФ и была достигнута договоренность, что МВФ включит в повестку дня заседания Совета директоров вопрос выделения средств Украине в зависимости от действий парламента.

«Сегодня проголосуем – сегодня рассмотрят. Завтра проголосуем – завтра рассмотрят», - сказал он.

При этом А.ЯЦЕНЮК также заметил, что позитивной информацией является тот факт, что второй день подряд растут финансовые рынки в мире.