В БЮТ предлагают отказаться от 118-ти памятников жертвам Голодомора

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что на время финансового кризиса необходимо ввести мораторий на бюджетное финансирование строительства памятников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

В частности, по словам вице-спикера, кроме уменьшения бюджетных расходов на содержание органов государственной власти и местного самоуправления, необходимо также радикально пересмотреть центральный и местные бюджеты на предмет финансирования различных концертов, творческих вечеров и других подобных развлекательных мероприятий, а также выделения средств на строительство памятников.

«Сегодня, как свидетельствуют оценки экспертов и проверки Контрольно-ревизионного управления, в большинстве случаев бюджетного финансирования строительства памятников и культовых сооружений имеет место злоупотребление бюджетными средствами. Вполне очевидно, что в условиях финансового кризиса на такие расходы госбюджета должен быть наложен мораторий», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В качестве примера он привел информацию Черниговской областной государственной администрации, согласно которой в этом году в области запланировано открытие 118 памятников и памятных знаков жертвам Голодомора 1932-1933 годов, а также рассматривается возможность демонтажа памятников, посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора в Украине и политических репрессий.

По мнению политика, когда есть желание территориальной общины и готовность меценатов поддержать идею увековечения, например, определенного исторического деятеля, или религиозная община хочет построить новое культовое сооружение, то это - исключительно дело сторонников этой идеи, а не проблема бюджетного финансирования. Тем более, учитывая увеличение в Украине «профессиональных групп чиновников», которые зарабатывают средства на истории и увековечении исторической памяти, сказал Н.ТОМЕНКО.