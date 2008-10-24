В БЮТ предлагают отказаться от 118-ти памятников жертвам Голодомора
Идею моратория высказал Томенко
Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что на время финансового кризиса необходимо ввести мораторий на бюджетное финансирование строительства памятников.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.
В частности, по словам вице-спикера, кроме уменьшения бюджетных расходов на содержание органов государственной власти и местного самоуправления, необходимо также радикально пересмотреть центральный и местные бюджеты на предмет финансирования различных концертов, творческих вечеров и других подобных развлекательных мероприятий, а также выделения средств на строительство памятников.
«Сегодня, как свидетельствуют оценки экспертов и проверки Контрольно-ревизионного управления, в большинстве случаев бюджетного финансирования строительства памятников и культовых сооружений имеет место злоупотребление бюджетными средствами. Вполне очевидно, что в условиях финансового кризиса на такие расходы госбюджета должен быть наложен мораторий», - сказал Н.ТОМЕНКО.
В качестве примера он привел информацию Черниговской областной государственной администрации, согласно которой в этом году в области запланировано открытие 118 памятников и памятных знаков жертвам Голодомора 1932-1933 годов, а также рассматривается возможность демонтажа памятников, посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора в Украине и политических репрессий.
По мнению политика, когда есть желание территориальной общины и готовность меценатов поддержать идею увековечения, например, определенного исторического деятеля, или религиозная община хочет построить новое культовое сооружение, то это - исключительно дело сторонников этой идеи, а не проблема бюджетного финансирования. Тем более, учитывая увеличение в Украине «профессиональных групп чиновников», которые зарабатывают средства на истории и увековечении исторической памяти, сказал Н.ТОМЕНКО.