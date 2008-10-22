Янукович: ПР не поддержит антикризисные законы Тимошенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его политическая сила не поддержит в парламенте Украины пакет антикризисных законопроектов, который собирается предложить премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Симферополе в ходе всекрымского собрания депутатов, избранных от Партии регионов.

«Сегодня правительство заседало с утра, и мне сказали, что они их (законопроекты – УНИАН) приняли. Если это те законопроекты, которые мы видели, я вам могу одно сказать – они направлены на беспрецедентное сворачивание социальных программ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, если эти законопроекты будут приняты парламентом, то произойдет замораживание зарплат и пенсий.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что если завтра, в четверг, эти законопроекты будут поданы в парламент как антикризисная мера, то «мы никогда не пойдем на то, чтобы их поддержать».