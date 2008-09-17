В БЮТ подозревают, что Яценюк всерьез свою отставку не рассматривает

Народный депутат Украины Анатолий СЕМИНОГА (фракция БЮТ) считает заявление Арсения ЯЦЕНЮКА об отставке с должности Председателя Верховной Рады Украины «пиар-ходом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.СЕМИНОГА заявил в интервью журналистам.

«Это пиар-ход, который позволил ЯЦЕНЮКУ продемонстрировать его светлые намерения», – сказал депутат.

А.СЕМИНОГА добавил, что если бы А.ЯЦЕНЮК действительно настаивал на отставке, так он, написав заявление, покинул бы президиум парламента и передал право вести сессию первому заместителю Председателя ВР Александру ЛАВРИНОВИЧУ.

«Он этого не сделал, потому что понимает, что никто его отставки рассматривать серьезно не будет, потому что сегодня, как минимум, не до этих пафосных заявлений», - считает А.СЕМИНОГА.

Он также отметил, что, поскольку ВР назначила А.ЯЦЕНЮКА Председателем, то и парламент должен голосовать за его отставку. По словам А.СЕМИНОГИ, ВР этого не будет делать до тех пор, пока не будет сформирована новая коалиция.

Кроме того, представитель БЮТ отметил, что в случае объявления досрочных выборов при неформировании коалиции А.ЯЦЕНЮК будет оставаться Председателем Верховной Рады Украины до избрания нового парламента.