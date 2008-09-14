ВО "Свобода" инициирует референдум о ликвидации автономии Крыма

Всеукраинское объединение "Свобода" инициирует проведение всеукраинского референдума по вопросу ликвидации автономного статуса Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе Житомирской областной организации ВО "Свобода".

По словам его председателя Руслана КОЦЮБИНСКОГО, инициатива заключается в "ликвидации автономного статуса Крыма путем всенародного референдума".

"Ради сохранения Украины в пределах ее нынешних границ необходимо ликвидировать автономный статус Крыма и специальный статус города Севастополя, поскольку в Крыму может повториться Южно-Осетинский сценарий. Под предлогом защиты российских граждан Россия может начать аналогичную агрессию, тем более что именно на полуострове расположены военные базы Российской Федерации", - отметил Р.КОЦЮБИНСКИЙ.

Соответствующее обращение, по его словам, уже подано на рассмотрение Верховной Рады Украины. Однако если парламент не примет во внимание предложение украинских националистов, заявил он, ВО "Свобода" начнет сбор подписей с требованием назначить всеукраинский референдум по народной инициативе в соответствии со ст. 72 Конституции Украины и ст. 15 Закона Украины " О всеукраинском и местном референдумах".

В то же время Р.КОЦЮБИНСКИЙ отметил, что "если статус Крыма не изменят в Украине, то его изменит Россия - так, как это она сделала для Абхазии и Южной Осетии ".

"Уже на днях ВО " Свобода" обратится ко всем национал-демократическим партиям, общественным организациям и сознательным украинцам с просьбой поддержать эту инициативу", - подчеркнул лидер Житомирской областной организации ВО "Свобода".