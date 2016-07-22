МВД заявляет, что первый замглавы Нацполиции Троян не причастен к слежке за Шереметом и Деканоидзе

Об этом сообщает департамент коммуникаций МВД.

«Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности, вводит в заблуждение общество и распространяется с целью негативно повлиять на репутацию Вадима Трояна и систему Национальной полиции Украины в целом. Никаких внутренних расследований по этому вопросу в ведомстве не проводится», - говорится в сообщении.

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МВД обращается к журналистам с просьбой "не распространять неподтвержденные факты из сомнительных интернет-ресурсов, а оперировать только официальной информацией".

На днях некоторые сайты сообщали, что Троян якобы организовал слежку за главой Национальной полиции Хатией Деканоидзе и за журналистом "Украинской правды" Павлом Шереметом, который погиб 20 июля в результате взрыва автомобиля.