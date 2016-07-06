С начала российской агрессии Норвегия увеличила помощь Украине в 7 раз - Климкин
12:02, 06 июля 2016Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что с начала российской агрессии в 2014 году Королевство Норвегия увеличило помощь Украине в 7 раз.
Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде сегодня в Киеве.
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"Мы были в состоянии обсудить весь круг вопросов, которые мы запланировали для сегодняшнего разговора, начав, как всегда, с двусторонней повестки дня, в частности в плане помощи со стороны Норвегии. И это действительно уникальная помощь, поскольку я всегда помню, что Норвегия - это единственная страна, которая после того, как началась российская агрессия, увеличила свою помощь в 7 раз", - подчеркнул Климкин.
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