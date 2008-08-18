У Ющенко говорят, что на "проект Тимошенко" Москва дает $1 миллиард

В Секретариате Президента Украины заявляют, что передают в правоохранительные органы для детального изучения материалы о признаках государственной измены и политической коррупции в действиях действующего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение о поддержке кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий о пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

«Координация проекта «Выборы-2010» возложена на созданный в Москве центр во главе с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ. В центр также входят Сергей КЛЮЕВ, Григорий СУРКИС и Александр ЗАДОРОЖНЫЙ. Гуманитарными проектами в Украине будет заниматься Дмитрий ТАБАЧНИК, говорится в сообщении.

При этом, отмечает А.КИСЛИНСКИЙ, на реализацию проекта поддержки Ю.ТИМОШЕНКО уже зарезервировано около 1 миллиарда долларов США.

«На прошлой неделе мы заявляли о наличии информации относительно системной работы Ю.ТИМОШЕНКО в интересах российской стороны. К сожалению, эта информация подтверждается. Более того, свой Рубикон ТИМОШЕНКО уже перешла, и дороги назад, очевидно, нет. Именно с этим связана ее позиция относительно войны в Грузии - она лишена возможности политического маневра», - заявил А.КИСЛИНСКИЙ.

«Работа предвыборного штаба уже фактически начата. К ней приобщаются украинские финансово-промышленные группы, которые уже успели отметиться на поддержке пророссийского проекта в 2004 году. Находясь с ближайшим окружением на Сардинии, ТИМОШЕНКО созывает под свои знамена «вчерашних», которые стремятся к реваншу во главе с МЕДВЕДЧУКОМ. Недавно, по личному приглашению ТИМОШЕНКО Ю.В., к ним присоединился и Кучма Л.Д., прилетев в субботу на Сардинию», - отметил заместитель главы Секретариата Президента.

«Почерк и методы этой компании мы очень хорошо изучили в 2004 году. Поэтому не надо удивляться, если мы станем свидетелями разнузданной информационной кампании, потока лжи и шумовых эффектов наподобие новой политической реформы или попыток импичмента Президента. Мы передаем имеющиеся материалы в правоохранительные органы для детального изучения. Общество имеет право услышать ответ на вопрос, как далеко могут зайти политики, где заканчивается политическая борьба и начинается измена национальным интересам», - заявил А.КИСЛИНСКИЙ.